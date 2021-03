Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STORIEC'è chi, come un ex funzionario della Guardia di Finanza diventato volontario, Marino Delle Foglie, 63 anni, di Buccinasco, nel milanese, dice: «Non potevo stare a casa in questi mesi di grande difficoltà. Rendermi utile per le persone che hanno bisogno mi è sembrata una cosa naturale. Non un compito ma un dovere. Chi può deve dare agli altri in ogni forma». Ecco, una sorta di collettivo I Care, io mi occupo del prossimo,...