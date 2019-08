Dai banchi del governo pareri opposti e tra i due vicepremier nemmeno un ciao

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOLa metamorfosi della zuffa no-stop, dopo mesi e mesi di insulti e minacce a distanza, avviene in Senato. Ed è liberatoria, quasi una catarsi, per populisti e sovranisti usi a spacciare le trovate e i sussulti comunicativi in realtà. In quattro ore, bisticciando sul destino della Tav, il governo del cambiamento si sgretola plasticamente. Eccoli lì, i presunti alleati, fare i separati in casa in una sorta di crisi salvo intese, un po' come i decreti approvati ma non ancora messi nero su bianco che palazzo Chigi sforna a ritmo...