VENEZIA Dice il leghista Roberto Ciambetti, presidente dell'assemblea legislativa del Veneto: «Il Covid-19 non ferma la democrazia, le commissioni consiliari hanno lavorato da remoto con successo». Ma a quanto pare l'emergenza Coronavirus non spegne nemmeno il dibattito politico. All'improvviso, infatti, le forze di opposizione rinfocolano lo scontro sugli interventi della Regione.

IL CENTROSINISTRA

Sul fronte del centrosinistra, critiche e proposte si focalizzano su tamponi e ospedali. Afferma ad esempio il Pd, con il segretario veneto Alessandro Bisato e il responsabile sanità Claudio Beltramello: «Prima di promettere di fare tamponi a spot su asintomatici fuori dai supermercati, è urgente che i test siano garantiti a tutte le persone sintomatiche, a tutto il personale sanitario e a tutto il personale dei servizi sociali e socio-sanitari».

Mentre il dem Graziano Azzalin si preoccupa delle spese affrontate dai Comuni («prioritario l'intervento dello Stato, ma anche la Regione crei un apposito fondo»), la collega Anna Maria Bigon solleva il problema della riorganizzazione ospedaliera, in particolare nel Veronese: «La scelta di riconvertire a ospedale Covid il Magalini di Villafranca lascia scoperto un territorio enorme. Non era meglio puntare su una struttura dismessa?». Lo chiede anche il candidato governatore Arturo Lorenzoni, contestando l'analoga decisione presa per Santorso e Schiavonia, «spostando tutte (o quasi) le altre funzioni ospedaliere ad altre strutture delle Usl di appartenenza», al punto da dichiarare: «L'impressione è che si sia agito d'impulso, sottovalutando i disagi creati a cittadini e lavoratori. Non si poteva pensare di attrezzare per primi gli ospedali chiusi negli stessi territori, con costo maggiore forse per creare gli ambienti in depressione, ma impatto minore sulle persone e sul lavoro dei sanitari?».

Nel frattempo Il Veneto che vogliamo, forza che sostiene proprio Lorenzoni, è destinatario della piccata replica della Regione all'accusa lanciata via social di aver tagliato i posti in Terapia intensiva da 802 a 717 fra 2013 e 2019. «Semmai ribatte l'area Sanità, guidata da Domenico Mantoan sono aumentati di 10 unità: dai 939 delle schede del 2013, ai 949 delle schede 2019». Dove sta l'inghippo? Secondo Palazzo Balbi, nella «lettura quanto meno superficiale dei dati» da parte degli oppositori, poiché lo scorso anno «i posti letto di Patologia neonatale e Terapia intensiva neonatale sono stati riclassificati all'interno di tale area e sono, ovviamente, attivi».

I PENTASTELLATI

E i pentastellati? Con due comunicati pressoché identici, il capogruppo Jacopo Berti e il candidato governatore Enrico Cappelletti chiedono di coinvolgere i vigili del fuoco nelle città: «Costituiscono una componente specializzata della Protezione Civile, altamente attrezzata e formata: potrebbero essere utilizzati in operazioni costanti di sanificazione dei centri urbani». Sempre dal M5s, la consigliera Erika Baldin pensa invece alle preoccupazioni dei sanitari: «Oltre ad attrezzature e strutture, serve subito un sostegno psicologico dedicato a medici, infermieri e Oss: non possono essere lasciati soli». (a.pe.)

