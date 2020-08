Joe Biden si presenta alla convention democratica in vantaggio nei sondaggi e con la promozione in tasca per la scelta di Kamala Harris come vicepresidente. La kermesse democratica si apre così all'insegna dell'ottimismo e sotto una rinnovata spinta per l'unità del partito contro il nemico numero uno, Donald Trump. Un tycoon contro il quale schierano, nella prima serata, Michelle Obama e Bernie Sanders a rappresentare due volti diversi del partito, due anime che contano milioni di fan e che possono fare la differenza il 3 novembre. L'ex First Lady, libera dagli obblighi ufficiali, è divenuta negli ultimi anni un'icona di stile da imitare e una delle migliori portavoce di un partito democratico che guarda avanti. Con il suo libro e il lancio del suo podcast, Michelle è riuscita a instaurare un dialogo diretto con gli americani: ironica e combattiva, l'ex First Lady è ritenuta una delle armi migliori a disposizione dei democratici per battere Trump. Conosce la famiglia Biden, con la quale ha condiviso otto anni alla Casa Bianca, è uno dei volti della lotta per i diritti degli afroamericani e, grazie al suo candore e alla sua onestà, è in grado di alimentare l'entusiasmo intorno al candidato democratico che secondo le rilevazioni di Wall Street Journal-Nbc, ha il 50% dei consensi a livello nazionale contro il 41% di Trump.

