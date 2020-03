SUI COLLI

ABANO TERME (PADOVA) Le terme euganee sono chiuse. Quella da Coronavirus è la più grave crisi che si siano mai trovate a dover affrontare. Lo affermano Il Consorzio Terme Colli Marketing e Federalbeghi Terme Abano Montegrotto. Neanche la disdetta da parte delle mutue tedesche delle convenzioni con gli hotel nei lontani anni '90 fece tremare come ora il sistema euganeo. «Le restrizioni imposte hanno provocato la chiusura degli alberghi di Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo, la più grande area termale d'Europa - affermano i presidenti di Federalberghi, Emanuele Boaretto, e del Consorzio, Umberto Carraro - la sola deroga per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza non consente di sostenere, a livello economico, la regolare attività dei servizi delle strutture alberghiere del territorio euganeo».

L'APPELLO

Un'area con un fatturato annuo di 380 milioni di euro che rappresenta una delle più grandi realtà imprenditoriali della provincia di Padova, in grado di registrare circa 3.200.000 presenze in 107 strutture alberghiere, 11mila camere con 18mila posti letto e che dà lavoro a quasi 5mila dipendenti. «È necessario che tutte le istituzioni, Comuni, Provincia, Regione e Governo, mettano in campo immediatamente tutte le azioni necessarie per il sostegno economico-finanziario delle imprese e strumenti che diano tutela ai lavoratori di questo settore - continuano Boaretto e Carraro - moratoria di bollette e mutui, differimento e rimodulazione della tassazione centrale e locale, ammortizzatori sociali, iniezioni di liquidità, semplificazione amministrativa sono le misure urgenti su cui intervenire per sostenere il settore. Abbiamo bisogno di strumenti straordinari per poter provare a gestire una situazione straordinaria». Bastava fare un giro ieri mattina nell'isola pedonale di Abano Terme per rendersi conto che è come se un ciclone si fosse abbattuto sulla principale località del bacino dopo il fuggi fuggi degli ospiti tra la serata di sabato scorso e domenica. Di turisti neanche l'ombra, alberghi con il cartello chiuso, traffico ridotto e parcheggi semivuoti.

Alessandro Mantovani

