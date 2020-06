LA STORIA

ROMA Il primo accenno è contenuto nel video profezia di Gianroberto Casaleggio. Per raccontare come il mondo andrà verso un nuovo ordine mondiale chiamato Gaia nel 2050, attraverso il lento ma inesorabile potere della rete, si citano diversi esempi. E tra questi, intorno al minuto 3, si elogia come nel 2002 un colpo di Stato in Venezuela ai danni di Chavez venne sventato «attraverso le informazioni diffuse in internet e via sms». Un esempio virtuoso, dunque, di democrazia diretta e quindi dal basso. E' il 2008, il M5S ancora non esiste, ma l'anno prima a Bologna attraverso un blog (gestito dalla Casaleggio e associati) un comico (Beppe Grillo) ha lanciato un Vaffa day «per pulire il Parlamento». Il primo contatto tra il cervello del Movimento e il Venezuela è questo e poi, per tanti anni, non se troveranno altri. Nel 2009 c'è anche un video della Casaleggio usato per formare la polizia venezuelana. L'infatuazione verso l'ultimo caudillo e soprattutto verso certi modelli economici e produttivi (Grillo elogia la forza di questo Paese in grado di tagliare le unghie alle multinazionali del petrolio) prende forma con l'avvento del M5S nella «scatola di tonno» da aprire senza pietà: il Parlamento.

Dal quel momento, cioè dal 2013 in poi, inizia una manovra di avvicinamento. Congressi, missioni, dichiarazioni ufficiali, incontri diplomatici: il M5S guarda al Venezuela, dove Nicolás Maduro è succeduto a Hugo Chavez. C'è un viaggio che suggella l'affinità elettiva tra il regime sudamericano e i descamisados di casa nostra, che intanto salgono sui tetti del Parlamento per poi perdersi negli scontrini.

A marzo del 2017 Manlio Di Stefano, allora capogruppo alla commissione Affari esteri della Camera (ora sottosegretario agli Esteri); Ornella Bertorotta, capogruppo alla commissione Affari esteri del Senato; e Vito Petrocelli, vicepresidente del Comitato italiani all'estero, volano a Caracas (il tour passa anche da altri paesi dell'America Latina).

L'occasione è di quelle importanti: l'anniversario della morte di Chavez e il M5S c'è. L'agenda degli incontri è fitta: prima con la comunità nella residenza dell'ambasciatore Silvano Mignano. In questa occasione, davanti alle richieste di aiuto dei nostri connazionali alle prese con la svalutazione della moneta locale, la delegazione pentastellata li tira su così: «Anche da noi non si sta bene: c'è il renzismo!». Gli italiani chiedono conto del no alla mozione anti-Chavez presentata da Pierferdinando Casini. Seguirà in quei giorni - una sorta di diario dello statalismo - anche un incontro con il ministro degli Esteri venezuelano Delcy Rodriguez. Dietro a quel viaggio, ricostruiscono adesso in molti dentro al M5S, c'è la regia di Alessandro Bianchi, fondatore del portale Lantidiplomatico.it, per un periodo molto vicino ad Alessandro Di Battista ma anche ai componenti della commissione esteri.

GLI INCONTRI

Passa da qui quella che per un periodo sarà una linea filo-Putin del M5S, fatta di incontri in ambasciate, viaggi a Mosca e richieste di «togliere subito le sanzioni» (per la cronaca, in questa rivista, in qualità di esperto delle cose sudamericane, spicca Achille Lollo, ex Potere Operaio, già latitante e condannato per il rogo di Primavalle). Il link con l'Antidiplomatico è datato 2015, galeotto è un convegno alla Camera dal titolo suggestivo: l'Alba di nuova Europa. A difendere le magnifiche sorti e progressive del chavismo c'è Luciano Vasapollo, docente alla Sapienza e firma de Lantidiplomatico.it. L'acronimo Alba sta per Alleanza bolivariana per le Americhe.

In mezzo a questo filo di rapporti non mancano i siparietti e le burle, come quelli di Grillo che nel 2018, per giocare sul nuovo governo populista che guida l'Italia a colpi di deficit e reddito di cittadinanza, finge una telefonata a Maduro: «Sono Grillo del Movimiento, qui ci dicono che siamo come il Venezuela». Un anno prima c'era stato però un post di Grillo molto duro: «Gentiloni si indigna ma fornisce armi a Maduro». Insomma, uno zigzagare continuo.

La faccenda diventa di nuovo seria. Quando la situazione precipita in Venezuela, con Juan Guaidò che si propone come presidente ad interim, i governi occidentali si schierano con lui. In Europa M5S e Lega votano contro una risoluzione che riconosce Guaidò presidente dell'assemblea nazionale di Caracas. In Italia il M5S vacilla, Salvini no. Dibba dirà: «Bisogna essere neutrali».

Simone Canettieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA