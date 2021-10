Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Venerdì prossimo 23 milioni di lavoratori potranno entrare in azienda, ufficio, fabbrica, o guidare un taxi, andare a fare una riparazione elettrica in una casa privata, prestare servizio come colf o badante, solo esclusivamente se in possesso del Green pass. A chiarire gli ultimi aspetti di questa decisione volta a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, la ripresa economica e...