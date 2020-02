IL PRODOTTO

TREVISO Nasce a Treviso l'invenzione che abbatte il coronavirus. Un prodotto atossico, il Polidisin, associato a un macchinario, il Polidisin Air, un gioiellino da 35mila euro che impedisce ai patogeni di circolare nell'aria. Lo produce la Biodisin, azienda di proprietà di Roberto Franzoi che conta 12 dipendenti tra chimici, ingegneri clinici e progetisti, e 32 esterni. Un gruppo di lavoro che ha portato lo Spallanzani di Roma ad avere un impianto anti guerra biochimica. In Europa ce ne sono solo altri due in fase di realizzazione, ad Amburgo e a Berlino. Oggi si terrà il collaudo, e la cittadella sarà ultimata. Si tratta di un'area sterilizzata, con laboratori e nove posti letto, che permette l'isolamento e la cura di persone colpite da virus o batteri di cui non si conosce la natura. «L'efficacia del nostro lavoro - afferma Roberto Franzoi, amministratore unico della Biodisin - è che il prodotto disinfettante contro il coronavirus, una volta espanso nell'aria si attiva e moltiplica i propri effetti: invece di appoggiarsi al suolo galleggia nell'aria rimbalzando e facendo sì che le micele, le gocce che lo compongono, si frantumino moltiplicando nel tempo l'effetto distruttivo degli agenti nocivi». L'area dello Spallanzani, di quarto livello (denominata Bls4), diventerà in pratica come un caveau ermetico e stagno. Ma il Biodisin Air può essere utilizzato per saturare, e quindi contrastare il contagio da virus e batteri, spazi molto più ampi come aeroporti, stazioni, metropolitane o palestre, ovvero luoghi ad alta presenza di persone e dunque a rischio di trasmissione infettiva. «Non abbiamo rivali al mondo - chiude Franzoi - e pensare che ricercatori e tecnici sono tutti italiani, consì come le componenti del macchinario».

G.Pav.

