Se il M5S non dovesse fare l'accordo con il Pd in Puglia, sostenendo Michele Emiliando, è pronto a lasciare i grillini. E' la convinzione di Paolo Lattanzio, deputato grillino eletto a Bari, da sempre attento al mondo del terzo settore. E soprattutto da sempre a favore di un accordo organico con il centrosinistra, tanto da essere stato nel precedente governo un duro oppositore di Matteo Salvini, molto vicino all'epoca alle battaglie di Vincenzo Spadafora.

Lattanzio, perché in Puglia il M5S dovrebbe fare l'accordo con il Pd?

«Per me bisogna trovare un'intesa e con l'intera coalizione di sinistra. Dunque compresi Leu e i Verdi».

Puglia giallorossa.

«Sì, va ripetuto lo schema del governo nazionale presieduto dal premier Conte».

Ma il governatore Michele Emiliano è storicamente il nemico numero uno del Movimento, non lo sa anche lei che viene da quel territorio?

«Allora, è stato sicuramente il governatore verso il quale il Movimento era all'opposizione, ma è stato anche il primo a raccogliere le istanze grilline. Sicuramente è uno dei quei politici con i quali si deve dialogare, come lo era, e lo è, Stefano Bonaccini in Emilia Romagna».

Dunque Antonella Laricchia, candidata governatrice del M5S, dovrebbe fare un passo indietro.

«Questo non lo so dire, non mi sento in grado di dare consigli ad Antonella. Di sicuro, però, bisogna trovare il modo di costruire un'alleanza. La verità è un'altra».

Ah, e qual è?

«Ci saremmo dovuti mettere seduti a tavolino sei mesi fa con il Pd. Anche prima delle primarie del centrosinistra. Per non farci trovare impreparati e arrivare a questo punto».

Questa è colpa del Movimento, forse, inteso come partito. Ma se dovesse saltare l'intesa lei cosa farà? Uscirà dal gruppo parlamentare?

«Sarebbe una scelta così radicale, così lontana da quello che credo debba essere il mio percorso che ne prenderei atto».

E quindi cosa farebbe?

«Rifletterei sul mio futuro. E sulla mia compatibilità politica con queste scelte».

Insomma, lei è pronto a uscire dai pentastellati. E potrebbe essere seguito anche da altri suoi colleghi?

«Questo non lo so. Parlo per me ed esprimo i miei dubbi sul futuro. Posso dire, e sta agli atti, che mi sono speso pubblicamente per cercare di trovare un'intesa ragionevole. Ma di più non posso fare».

