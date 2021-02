Vo', venerdì 21 febbraio 2020, giunta straordinaria in municipio, è sera inoltrata. Verso le 23 la riunione finisce, mezza compagnia si sposta al vicino pub, il Beer Brothers. Rum, cioccolato fondente, acqua ghiacciata. Ci sono il sindaco Giuliano Martini e il presidente del Consorzio Vini Vo' Marco Calaon, c'è anche un giovanotto che, appena saputo della morte di Adriano Trevisan, la prima vittima da Covid in Italia, impallidisce e fa impallidire: «L'altro giorno abbiamo giocato a carte assieme».

«Me la ricordo bene quella sera, poi è cambiato tutto», racconta Luana Maschera, 43 anni, due figli, un affitto da pagare e un lavoro perso con il Covid. Luana era responsabile di sala in un ristorante sui Colli Euganei, lavoro a tempo pieno, contratto indeterminato. La sera del 21 febbraio 2020 si trovava al Beer Brothers, al tavolo con il sindaco e altri del paese, tutti ignari di quel che sarebbe successo. Il giorno dopo Vo' era zona rossa: «Non potevamo oltrepassare i confini comunali, c'era perfino l'esercito, una situazione surreale. Ma potevamo passeggiare. Mai visto così tanta gente camminare in paese». Il dopo è stato peggio. «Mentre eravamo zona rossa, unici in Italia, potevamo muoverci. Poi è arrivato il lockdown, ci erano consentiti 200 metri». Luana partecipa a tutta la campagna sanitaria: il primo tampone, il secondo, un terzo nell'ambito di una ricerca universitaria, nel mezzo un esame sierologico. «Esito sempre negativo». Ma non basta per salvarle il lavoro: «L'azienda per cui lavoro mi dice: cassa integrazione o licenziamento? La Cig era troppo incerta, con il Tfr avrei potuto tirare avanti per un po'».

La beffa in estate. Luana va a Sottomarina, è in diga con i figli, si parla dell'emergenza sanitaria. «Avevamo come vicini una coppia, quando sentono che io e i miei figli siamo di Vo' si alzano allarmati, come se fossimo appestati».

Intanto a Vo' arriva il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per l'inaugurazione dell'anno scolastico, la popolazione assiste da lontano alla cerimonia e si chiede: torneremo a lavorare? Luana Maschera in questi mesi ha scritto un libro, Frullato di amori e umori (Kdp edizioni), «una soddisfazione personale». Ma vorrebbe tornare a lavorare: «Dovessimo affidarci al buon senso degli italiani, non andremmo da nessuna parte: troppa gente che non rispetta le regole, troppi assembramenti». E propone: «Fate tenere aperti i ristoranti anche la sera, sennò tutti a pranzo si rischia la bolgia».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA