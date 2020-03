Da quando si è verificato il primo decesso nella Marca legato al Coronavirus, che ha visto vittima una 76enne di Paese, ad oggi, il sindaco Katia Uberti ha avuto ben chiaro quale sarebbe stato il suo primo compito: essere un punto di riferimento affidabile e rassicurante per i suoi cittadini.

Come sta vivendo questa situazione?

«In questo momento possiamo dire che siamo fermi: ci sono stati 4 contatti rilevati a Paese, due sono positivi e sono in isolamento sanitario domiciliare. La donna deceduta non ha rete familiare, per cui la cosa è rimasta circoscritta».

Com'era Paese il giorno dopo la notizia del decesso?

«Sembrava il deserto dei tartari. La mattina a bere il caffè al bar ci siamo trovati in due. Mi hanno impressionato le immagini degli scaffali vuoti dei supermercati. Devo ammettere che in un primo momento mi stava prendendo la malinconia, sembrava che non si riuscisse a reagire. I commercianti erano preoccupatissimi: Se non c'è lavoro dobbiamo lasciare i dipendenti a casa, mi dicevano. Per fortuna un po' alla volta le cose sono migliorate».

Questo grazie anche ai messaggi che sta inviando sui social network? Come le foto nei negozi cittadini, invitando tutti ad andare avanti con fiducia.

«Tutti criticano i social, ma sono la cosa più letta dalla cittadinanza. Come sindaci abbiamo deciso di coordinarci e tenere una linea comune. Ho avuto tantissimi feedback, sia pubblici che in privato. Grazie sindaco - mi scrivono - i suoi costanti aggiornamenti ci rassicurano. Ecco, questo è fondamentale da parte di noi primi cittadini: tramettere messaggi di serenità e tranquillità. Non dobbiamo sottovalutare quello che sta accadendo, ma nemmeno enfatizzarlo. Spero tanto che l'8 si possano chiudere i provvedimenti, dal punto di vista economico la situazione sta diventando pesante».

Oltre che sindaco è moglie e madre.

«Ho due gemelline di cinque mesi e mezzo; raccomando a mio figlio grande e mio marito di lavarsi sempre le mani, di non toccarsi occhi, bocca e naso e le altre linee guida di base. Forse sono un po' insistente, mio figlio mi ha detto Mamma, stai serena».

Marco Gasparin

© RIPRODUZIONE RISERVATA