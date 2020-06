LE TESTIMONIANZE

MARGNO (LECCO) Una casa di montagna a due passi dalla funivia Pian delle betulle, un rifugio per tutta la famiglia. A Margno i nonni di Elena e Diego venivano da quarant'anni, qui i bambini si sentivano al sicuro. La comunità è così piccola e solidale che i vicini quasi si sentono in colpa per non essersi accorti di nulla. «Non ho pensato ai ladri e non sono uscito di casa», è il rammarico del vicino che ha sentito dei tonfi nottetempo. «Se solo fossero stati più frequenti, forse avrei potuto fare qualcosa - dice asciugandosi le lacrime - Il pensiero di questo padre che prepara da mangiare ai suoi figli e poi li uccide è qualcosa di mostruoso».

FAMIGLIA CONOSCIUTA

Originaria di Gorgonzola ma dal 2003 residenti nella vicina Gessate, nell'area metropolitana di Milano, la famiglia Bressi era conosciuta nel paese. «Sembra che queste cose accadano sempre lontano, invece sono dietro l'angolo. Non ci sono parole», riflette il vicesindaco Valter Falcetti. «Frastornati» i villeggianti che passano di fronte alla casa dell'omicidio, il condominio Il castagno. «Gente normale, venivano da una vita», riferisce un vicino che ieri li ha visti prendere la funivia, l'ultima gita del padre con i figli. Increduli anche gli amici. Don Bruno Maggioni, parroco di Margno, spiega: «Ho contattato la madre, è sotto choc, sembra una bestia ferita. È come se gridasse il dolore, è esasperata. So che ha ricevuto conforto medico ma non basta. Non so se si renda conto di chi ha di fronte, è sconvoltissima ed è comprensivo». «Era gente normale, venivano qui da una vita», aggiunge una parrucchiera del paese. «La nonna di quei due poveri bambini - dice - era mia cliente».

LE FOTO

Ci sono le foto in montagna, sempre insieme ai bambini. Come quella di copertina che lo ritrae assieme ai due piccoli, zainetto rosso sulle spalle, davanti a una vetta. Appare così su Facebook, Mario Bressi, il 45enne originario di Gessate che nella notte a Margno ha ucciso i due figli gemelli di 12 anni e poi si è tolto la vita. Sportivo, sempre sorridente, sui social Bressi appare come una papà amorevole mentre posa con il figlio Diego, che stringe in mano una coppa, o sorride in camera di fianco alla piccola Elena su una cima innevata. Lui con i bambini sorridenti a Venezia, all'air show di Linate, in montagna, sul lago d'Iseo, con tanti amici in campagna. Sotto le ultime immagini di una scampagnata. Il commento di alcuni amici: «Siete proprio dei bravi papà». «Un gesto così non è né giustificabile né perdonabile, ma Mario lo conoscevo da anni, ed è sempre stato una bravissima persona - si legge in un post su Instagram -. Nessuno sapeva quello che stava passando, ma non ha mai dato segni di cedimento». Alle otto di ieri sera sulla pagina Facebook di Bressi c'erano 874 commenti. Quasi tutti di insulti.

C.Gua.

