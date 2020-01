Da Padova 1998 a Verona 2010 le tappe della fortuna a Nordest

I PRECEDENTI

VENEZIA L'anno scorso il Nordest dovette accontentarsi di due premi minori, di seconda categoria venduti a Venezia e a Isola Rizza nel Veronese, da 50 mila euro ciascuno. Insomma solo qualche briciola rispetto al grande montepremi della Lotteria Italia che dispensa gettoni d'oro in tutto il Belpaese. Ma il rapporto del Triveneto con questo gioco ha sempre sofferto di alti e bassi. Ripercorrendo a ritroso l'ultimo ventennio, il primo premio di 5 miliardi di lire venne registrato nel 1998 a Padova, dopodiché sono stati centrati solo risultati inferiori, ad eccezione dell'annata d'oro targata 2005 (6 milioni di euro fra Gorizia e il Trevigiano) e del 2010 super per Verona (altri 5 milioni).

PIOGGIA DI DENARI

Una pioggia di denari che fece contento più di qualcuno e che baciò il Nordest in modo cospicuo. La vincita di ventidue anni, comunque, fu indubbiamente ingente. Quelli che oggi sarebbero circa 2,5 milioni di euro, ma che all'epoca del vecchio conio contavano molto di più nell'immaginario collettivo, vennero aggiudicati all'edicola di piazzale Stazione. Curiosamente dodici mesi dopo la fortuna sembrò voler nuovamente baciare Padova, questa volta non più in città bensì in provincia, a Cadoneghe: peccato che il secondo biglietto estratto nel 1999, anche in quel caso del valore di 5 miliardi, in realtà non fosse mai stato venduto, anche se per una decina di giorni era stato in possesso di un bar in via Giotto. Negli anni successivi sono stati soprattutto spiccioli - si fa per dire, ovviamente - con quote di un certo rilievo con i 600 mila euro a Lonigo nel 2002; nel 2003 all'autogrill di Arino di Dolo in provincia di Venezia, un fortunato automobilista di passaggio si portò via il biglietto vincente da un milione di euro, mentre nel 2005 la Dea bendata baciò un anonimo di Gorizia che si portò a casa il premio di 5 milioni di euro; e un veneto a Roncade un'altra sommetta non da poco di un milione.

ALTI E BASSI

Negli anni recenti è andata meno bene con cifre tra i 500 e i 50 mila euro distribuiti un po' a pioggia in alcuni paesi dell'entroterra veneziano, trevigiano e nel Vicentino. Insomma, solo qualche euro rispetto a quando è finito in altre parti di Italia. Ma proprio ieri, l'organizzazione della Lotteria Italia ha ricordato le modalità da svolgere all'indomani di una vincita. Ci sono sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei biglietti vincenti: è quella la data di scadenza della Lotteria Italia. I vincitori avranno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

