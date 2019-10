Da Napoleone a Mussolini, storia di un toponimo (e del bilinguismo)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sulla carta intestata dell'istituzione compaiono tre diciture: Südtiroler Landtag (tedesco), Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano (italiano), Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan (ladino). Basta già questo per intuire quanto sia complessa la questione linguistica in Alto Adige (o Südtirol...), toponimo coniato ai tempi di Napoleone (in foto), in un periodo che gli storici datano fra il 1810 e il 1814, quando però si riferiva a un'area coincidente soltanto con una parte dell'attuale provincia di Bolzano: si trattava infatti del...