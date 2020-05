GLI ALLARMI

MESTRE Accatastati uno sull'altro, sui piazzali a ridosso delle tubazioni degli impianti, fino a ieri mattina c'erano 125 tank pieni di residui di lavorazione infiammabili: ogni contenitore cubico di materiale plastico tiene 1000 litri quindi c'erano 125 mila litri di residui di lavorazione di materie prime quali xilene, metanolo, acetone, soda, idrogeno, formaldeide. Con l'incendio sono andati in fumo anche quelli. Lo dicono i sindacati, in particolare la Femca-Cisl che nei mesi scorsi ha anche portato l'Azienda in Prefettura proprio per chiedere maggiore sicurezza per i lavoratori e per i cittadini. «Da mesi denunciamo che buona parte di quello stabilimento non è in sicurezza, nonostante un mese e mezzo fa un'ispezione dello Spisal abbia decretato che era tutto a posto - afferma Giuseppe Callegaro, segretario generale Femca-Cisl di Venezia -. Il risultato delle nostre segnalazioni e pure di uno sciopero lo scorso luglio è che l'Azienda ci ha denunciati per procurato allarme e diffamazione».

L'Azienda, cercata ieri, non ha risposto.

Che cosa bisognava farne di quei prodotti stoccati a ridosso degli impianti? «Si dovevano mettere in serbatoi sistemati in mezzo a un piazzale di contenimento, pavimentato con piastrelle antiacido, di modo che in caso di fuoriuscita, il liquido rimanesse confinato nel piazzale» continua Callegaro assieme all'altro segretario Francesco Coco: «Gliel'abbiamo chiesto più volte ma l'Azienda non è intervenuta. Il prefetto, dopo l'incontro, aveva ordinato che le parti si confrontassero per risolvere le varie carenze ma non se n'è fatto nulla».

Oltre a quello dei liquidi infiammabili, la Femca-Cisl al prefetto aveva elencato una serie di altri problemi legati a «linee antincendio rattoppate, mancanza di illuminazione in buona parte degli impianti, sala quadri in pessime condizioni, numero insufficiente di autorespiratori, radio e torce, operai di aziende in appalto che molte venivano ripresi perché che fumavano in giro per gli impianti chimici, alcune linee di produzione prive di un sistema immediato delle emergenze».

Nel corso dell'incontro in Prefettura il 18 luglio scorso, il sindacato aveva riconosciuto che l'Azienda aveva stipulato dei contratti per risolvere i problemi dell'illuminazione e per il lavaggio delle tute da lavoro degli operai ma per il resto ancora non c'erano novità. Le tute utilizzate negli impianti chimici hanno bisogno di essere lavate e igienizzate e la Cisl aveva chiesto che fossero pulite da lavanderie industriali: «La risposta è stata l'acquisto di due lavatrici domestiche e gli operai, dopo il lavaggio, dovevano appendere gli indumenti sui tubi coibentati degli impianti per farli asciugare, senza rispettare alcuna norma di igiene». Ultimo problema segnalato è legato alla carenza di organico che, oltre a «costringere i dipendenti a turni anche di 14 ore al giorno, portava l'Azienda ad utilizzare persone senza adeguata formazione in mansioni di una certa importanza e quindi potenzialmente rischiose».

E.T.

