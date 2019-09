«Da Matteo una scissione di Palazzo: serve serietà e approccio sui temi veri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un'area di mezzo, liberale, innovativa, libera dalle catene della sinistra e super-riformista. È il progetto di Carlo Calenda e sembra anche, separatamente, quello di Renzi. Ma ha senso nell'Italia di oggi?«Lo ha eccome, perché siamo di fronte a un declino gigantesco di classe dirigente. Pensiamo ai volti di questa stagione: Salvini con il rosario, Berlusconi ancora alla ricerca del delfino impossibile, Renzi che dopo aver voluto quell'alleanza se ne va dal Pd che s'è alleato con i 5 stelle. Per non dire del Pd a guida Franceschini e in...