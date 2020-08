L'INTERVENTO

ROMA «Non bisogna confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri». Sergio Mattarella, senza mai nominare Matteo Salvini e gli altri esponenti del fronte negazionista, dà una bella strigliata a chi dice che il virus è sconfitto. Per «rispetto dei morti», dei «sacrifici affrontati» dagli italiani durante il lockdown. E perché «imparare a convivere con il virus, non vuol dire comportarsi come se non ci fosse più». Insomma, per il capo dello Stato «non è il momento di abbassare le difese» e i cittadini devono usare le mascherine ed evitare assembramenti. «Il pericolo è ancora attuale», la gente «continua a morire».

Nel dare il suo schiaffo Mattarella, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, fa appello alla memoria: «Sovente, nel corso del tempo, affiora la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze dolorose e sgradevoli. Era prevedibile. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse cosi presto, mentre nel nostro Paese continuano a morire concittadini per il virus. Anche una sola vittima è motivo per non abbassare le difese». Ancora: «Esattamente 4 mesi fa, il 31 marzo, sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e dobbiamo dimenticare tutto questo, per rispetto dei morti, di chi si è prodigato per curarli, per rispetto dei sacrifici dei nostri concittadini».

Poi, stigmatizzando la propaganda negazionista, Mattarella aggiunge: «Talvolta viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di libertà. Non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà. Naturalmente occorre tener conto anche del dovere di equilibrio con il valore della vita, evitando di confondere la libertà con il diritto di far ammalare altri. Imparare a convivere con il virus, finché non vi sarà un vaccino risolutivo, non vuol dire comportarsi come se il virus fosse scomparso». La cautela sulla pandemia è un «richiamo prezioso e opportuno».

NO RIMOZIONE

La memoria e il no alla rimozione è il punto chiave del monito del capo dello Stato. Così, lanciando un appello a Salvini e a chi non rispetta le norme di sicurezza, Mattarella invita a «rileggere i prospetti quotidiani dei mesi scorsi con vittime, contagi, ricoveri in terapia intensiva. Io li conservo a partire dai primi giorni di marzo».

E ripete: «Non possiamo e non dobbiamo dimenticare ciò che è avvenuto, le settimane e i giorni in cui quotidianamente morivano centinaia di nostri concittadini, in cui nei cimiteri non si trovava spazio per i feretri». Non manca un plauso al «mondo dell'informazione che ha dato prova», durante la pandemia, «di essere al servizio dell'interesse generale e dei cittadini rilanciando il ruolo del giornalismo, opposto alle fabbriche della cattiva informazione delle fake news».

Le parole del capo dello Stato ricevono il plauso del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e di quello della Salute Roberto Speranza. Ma Mattarella non cerca gli elogi del governo, all'esecutivo il Presidente chiede piuttosto di non sprecare l'occasione storica dei 209 miliardi del Recovery Fund che arriveranno dall'Europa: «In ambito europeo noi italiani siamo chiamati a fare la nostra parte e a utilizzare le risorse con un programma tempestivo, concreto e efficace». Come dire: l'Italia deve essere degna «della solidarietà e della condivisione europea che hanno segnato un inimmaginabile e storico cambio di paradigma politico e istituzionale nell'Unione» e usare bene, presto e per intero, i fondi che giungeranno da Bruxelles.

L'ALTOLÀ SULLA SCUOLA

Stessa ambizione deve ora mostrare il governo anche sul fronte della scuola, perché secondo il capo dello Stato, «è in gioco il futuro, un futuro che richiede determinazione. I nostri ragazzi hanno patito un anno di disagio. Il sistema Italia non può permettersi di dissipare altre energie in questo campo. Lo sviluppo della nostra società subirebbe un danno incalcolabile. L'apertura regolare delle scuole è un obiettivo primario. L'Italia deve raccogliere la sfida e deve essere fatto ogni sforzo».

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA