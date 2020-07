L'ALLOGGIO IN AFFITTO

CAVARZERE (VENEZIA) «No, non sono pentito di aver affittato un immobile per i migranti ma credo che, prima di metterci delle persone positive al Coronavirus, avrebbero dovuto avvertirmi». È questo il commento dell'imprenditore proprietario dell'appartamento di piazza della Repubblica che, tra giovedì sera e venerdì pomeriggio, è stata l'abitazione che la Prefettura aveva destinato a 6 migranti provenienti dal Centro di accoglienza della Croce rossa di Jesolo. I migranti sono stati, poi, trasferiti in una località di campagna, in seguito alle proteste del sindaco e della popolazione per il pericolo di contagio, visto che l'appartamento in questione si trova in un palazzo con uffici, frequentato da moltissime persone. E il sindaco aveva avuto parole di biasimo per i proprietari degli immobili che lucrano su questo tipo di affitti, creando difficili situazioni di conflittualità sociale.

LA DIFESA

«Io l'appartamento l'avevo messo sul mercato degli affitti, alcuni anni fa, per diversi mesi spiega il proprietario ma non avevo ricevuto offerte. Poi c'è stata quella della Edeco, la cooperativa che gestiva il campo di Conetta e che tuttora si occupa di accoglienza. E abbiamo fatto il contratto che è ancora in corso». L'appartamento è stato, in periodi diversi, libero oppure occupato ma «la coop paga l'affitto abbastanza regolarmente e io non chiedo chi c'è o non c'è. In linea generale finché si rispetta il contratto, per me va bene. Certo non avrei pensato, a suo tempo, che ci mettessero persone contagiose». Di quello che è accaduto tra giovedì e venerdì, l'imprenditore non sa nulla per conoscenza diretta. «L'ho letto anch'io sui giornali e qualche conoscente me l'ha raccontato ma né la coop, né la Prefettura mi hanno informato. Venerdì ho provato a chiamare il mio riferimento all'Edeco ma non ho avuto risposta. Probabilmente erano impegnati con tutti questi trasferimenti. Lunedì riproverò e chiederò spiegazioni». L'affitto alla coop, poi, «non è un business, ma un normale affitto di mercato. Non ricevo contributi particolari perché ci sono i migranti. Oltretutto non ci vedo nulla di male: è meglio che abbiano un alloggio dignitoso, a determinate condizioni, o che vaghino per strada?»

