Barista e ristoratore da vent'anni. Denis Mistro, associato alla Fipe di Treviso, gestore per una vita del bar in piazza Borsa, nel centro cittadino, a maggio dell'anno scorso ha rilevato e completamente ristrutturato un bar in piazza Vittoria spendendo 80mila euro. Gestisce anche il ristorante Al Cavallino'.

Quali i problemi che ha dovuto affrontare?

«Ho messo in cassa integrazione tutti e nove i miei dipendenti. Ho risolto l'iter dopo una marea di pratiche burocratiche e mi sono tolto un peso dal cuore. Almeno loro riceveranno lo stipendio, spero a metà aprile».

Le sue attività sono chiuse, come molte altre, come vive questo periodo?

«Non guadagno un euro dai primi di marzo. Devo pagare spese fisse oltre ai fornitori. Se ci fermiamo noi, si ferma un'intera catena. La banca ha bloccato il finanziamento che ripartirà tra sei mesi perché mi conosce e mi ha fatto credito più volte. Ma la categoria è in affanno. Rischiamo di non riaprire in tanti».

Proposte?

«Se ai nostri dipendenti è garantito uno stipendio, altrettanto dovrebbe essere garantito ai titolari per mandare avanti le imprese. I seicento euro elargiti dal governo sono briciole, con quelli ci pago sì e no la bolletta del gas per un mese. E tutto il resto? Non ho la più pallida idea di quando si allenterà la stretta sanitaria».

Speranze?

«Spero di poter riaprire il primo maggio. Immagino che dovranno essere rispettate le distanze minime tra clienti e molte altre misure per scongiurare l'eventuale

riacutizzarsi dell'epidemia. Al ristorante facevo 80 coperti a pranzo e 40 la sera. Se non riuscirò a raggiungere quei numeri, preferisco continuare a tenere chiuso». (v.l.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA