Da giurista, Lucia Calvosa, presidente dell'Eni, ci tiene subito a precisare: «L'uguaglianza è garantita costituzionalmente. Un principio che è riaffermato in modo forte nell'Obiettivo 5 nella lista delle Nazioni unite dove si parla di uguaglianza di genere e di empowerment di donne e ragazze nell'Agenda 2030. Proprio nella declaratoria dell'Obiettivo 5 si dice che la parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale ma è la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace».

Una visione alta dell'empowerment femminile che in Eni è diventata realtà. Molte donne hanno infatti sfondato il terribile soffitto di cristallo. «Da quando ho assunto il ruolo di presidente per la prima volta molte donne hanno raggiunto posizioni apicali. Penso al capo perforazione, ambito di norma maschile e all'ingegnere Raffaella Lucarno, responsabile della raffineria di Sannazzaro. E poi Francesca Zarri direttore Technology, research and development and digital, Erika Mandraffino quale direttore media relations e Grazia Fimiani quale responsabile risorse umane e organizzazione». Non solo. «Eni sul piano delle politiche remunerative ha fatto molto: su 30mila risorse è stato raggiunto un allineamento al 98 per cento». Una rivendicazione giustamente orgogliosa che apre la porta alla formazione scientifica delle donne. «Non c'è solo un problema di competenze, ma di consapevolezza delle competenze. La formazione deve includere anche l'acquisizione della consapevolezza delle proprie competenze che non sempre le donne hanno».

