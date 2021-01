LA DECISIONE

NEW YORK Chiuso nell'ufficio ovale con soltanto i suoi figli e il genero Jared Kushner al fianco, Donald Trump sta passando in rassegna la lunga lista dei petulanti che implorano il suo perdono, o perlomeno la commutazione delle sentenze che hanno ricevuto in tribunale. Una pila di 13.750 domande pesa ancora sulla scrivania e il tempo per l'ultimo giudizio si sta esaurendo; i funzionari della Casa Bianca anticipano che i nomi di più di cento beneficiari della clemenza saranno rivelati questa sera, e andranno ad aggiungersi agli altri 94 già salvati dalla munificenza presidenziale.

LA FACOLTÀ

La facoltà del perdono è una delle prerogative più antiche dell'esercizio del potere, l'altra faccia del diritto di amministrare la giustizia. Trump non è certo il primo presidente degli Usa a esercitare il diritto che la stessa costituzione gli attribuisce. Il suo predecessore Barack Obama ne emesse 22 nel primo mandato, ma si rifece in chiusura del secondo con altri 190. Il record assoluto negli ultimi 50 anni appartiene a Richard Nixon, che tra il '69 e il '75 ne emesse 863. Quello di intensità a George H.W Bush, che in quattro anni ne decise 731. L'abuso finora veniva attribuito a Bill Clinton, che nelle ultime ore prima di uscire di scena nel 2001 concesse 190 perdoni, molti dei quali venduti dai suoi funzionari al suono di decine di migliaia di dollari. Tutti i presidenti però fino ad oggi avevano perlomeno rispettato la prassi di far passare le richieste al vaglio del ministero della Giustizia, il quale emetteva raccomandazioni finali. Trump ha sovvertito anche questa procedura. L'analisi delle petizioni viene fatta esclusivamente da un gruppo di suoi amministratori, nel cui interno Jared Kushner ha un ruolo direttivo. Questa esclusività ha creato un gruppo appena più allargato di persone, i quali in virtù dei contatti personali o di quelli istituzionali, hanno la facoltà di esercitare una certa influenza nel processo. Il risultato è un mercato diffuso delle indulgenze, che ha prezzi impazziti. Un contratto scovato da poco dai media mostra che John Kiriakou, un ex funzionario della Cia condannato per aver rivelato materiale classificato, ha pagato 50.000 dollari ad un ex consigliere del presidente per rendere più visibile la propria richiesta, e che si era impegnato a pagarne altri 50.000 a perdono ottenuto. Le sue speranze sono andate deluse, ma almeno ha risparmiato i due milioni di dollari che, stando ad una denuncia presentata all'Fbi, gli aveva chiesto per lo stesso servizio un associato di Rudy Giuliani.

LA LISTA

La lista dei destinatari del perdono di Trump comprende una fetta sostanziosa dei suoi collaboratori condannati nel corso del Russiagate, dall'ex generale Michael Flynn a George Papadopoulos, da Paul Manafort ad Alezander van der Zwaan; tre marines responsabili del massacro di civili in Afghanistan, e il suocero immobiliarista ed evasore fiscale Charles Kushner. Ci sono anche molti galeotti che avevano ricevuto lunghe condanne per reati di droga, la cui disciplina legale è stata alleggerita da Trump. L'elenco dei rei in attesa di un responso si apre infatti con il rapper e suo sostenitore Lil Wayne, consulente insieme a Kim Kardashian nella scelta di alcune delle sentenze da annullare per detenzione e commercio di stupefacenti. C'è la presenza scomoda dell'ex capo consulente alla Casa Bianca Steve Bannon, il quale ha sollecitato fondi a favore del presidente che ha poi speso a scopo personale, e quello del fedelissimo Rudy Giuliani, che si è cacciato in diversi vicoli ciechi mentre si batteva in favore di Trump, anche se non è ancora stato incriminato. C'è infine la corposa lista dei famigliari coinvolti in attività di governo e in transizioni finanziarie perlomeno dubbie. Fox News giurava ieri che il presidente aveva già deciso di non includere i loro nomi tra i perdonati, né tantomeno il suo, ma non è esclusa una sorpresa dell'ultimo minuto.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

