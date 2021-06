Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Battuta d'arresto per la campagna vaccinale a Padova e provincia. Da oltre una settimana diecimila posti in agenda risultano liberi, i padovani sembrano non essere più interessati a prenotare l'appuntamento con la prima dose. La situazione ha messo in allarme l'Ulss 6 Euganea, che nelle scorse ore ha lanciato un appello alla popolazione. «Già lo sapevamo, il vaccino si è confermato il più valido alleato contro il Covid-19: lo attestano...