I PERSONAGGI

ROMA Il primo squillo di tromba di Renzi è datato fine agosto 2019: «Non credete a chi dice che Draghi non sua disponibile». Parte il Conte 2, con il senatore di Rignano nei panni del promotore dell'asse anti-Salvini poi, però, ai primi problemi, i contatti tra l'ex premier e l'ex numero uno della Bce si infittiscono, Renzi manda ai fedelissimi gli screenshot dei messaggi di Draghi e delle sue telefonate. Per capire come nasce l'operazione bisogna partire da lì e dai successivi colloqui, già nell'autunno, con Giorgetti. E' lui che fa da mediatore con Salvini.

Nessuna trama eversiva ma il numero due della Lega che non ha mai nascosto la stima e l'amicizia per l'ex guida dell'istituto di Francoforte, si dice entusiasta della possibilità che il Conte 2 possa deragliare già alle prime curve. Salvini fa alcune aperture che non vengono tuttavia accolte e così il piano B si arena subito. L'accelerazione a dicembre, quando è stato chiaro che il giurista pugliese non era in grado di ricostituire la maggioranza. Da quel momento in poi a spingere per salire a bordo sul treno Draghi si sono mossi tutti i consigliere più fidati dei leader di partito, anche di quei leader populisti ufficialmente contrarissimi a Super Mario, qualcuno a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica, esponenti del mondo economico (c'è chi per esempio racconta che un ruolo di primo piano nell'opera di convincimento di Berlusconi lo abbia svolto anche Paolo Scaroni) e presidenti dei gruppi parlamentari. Per superare le resistenze dei vertici delle forze politiche.

IL CANALE

Una funzione importante l'ha svolta Gianni Letta quando ha mollato Conte. Un'altra in M5S Di Maio, l'unico canale vero tra i pentastellati e l'ex banchiere. Ma anche membri pentastellati del governo uscente, come Buffagni e Castelli, si sono spesi per orientare il gruppo ad escludere il no «senza se e senza ma» e ad andare a vedere le carte. Non per un tornaconto personale, ma riassume un big M5S schierato per il sì all'esecutivo istituzionale - per un semplice ragionamento: il mondo produttivo del Paese, soprattutto al Nord, non vuole le elezioni ma stabilità, si aspetta che il Recovery plan risolva i problemi dell'Italia, che si mettano in campo le riforme, che sia garantito lavoro e la vita delle aziende, che scendano in campo le risorse migliori per una ripartenza post-guerra.

Il partito di Draghi si è formato in Parlamento, dai capigruppo dem Delrio e Marcucci all'azzurra Carfagna, ma anche fuori con le telefonate di Grillo, il via libera del vicepresidente azzurro Tajani, la spinta del governatore ligure Toti. Ma anche chi rimarrà fuori dalla partita come FdI ha vissuto una sorta di travaglio interno. Raccontano che La Russa e Rampelli abbiano spinto per un sì a tempo. «Tutti convergano su un governo non di parte che ci conduca a libere elezioni», sostiene quest'ultimo. Ma ormai il treno è partito e potrebbe arrivare a destinazione, ovvero a fine legislatura.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

