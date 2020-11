L'ANNUNCIO

ROMA «Nella seconda metà di gennaio ci saranno 1,7 milioni di persone vaccinabili con il primo dei vaccini disponibile, quello di Pfizer, ma se i dati saranno confermati, i vaccini saranno verosimilmente tre nella prima fase e quindi i milioni esatti di persone vaccinabili mese per mese li sapremo solo a partire da metà gennaio quando effettivamente ci saranno le approvazioni». Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, su Rai3

«Nei primi 3-6 mesi del 2021 non ci sarà comunque una vaccinazione di massa della popolazione. Questo sarà un compito che affronteremo verso l'estate. Arriveranno anche altri vaccini e probabilmente in 3 mesi, da gennaio a marzo, potremo avere una capacità vaccinale fino a 10 milioni, ma si vedrà dalle disponibilità a gennaio», ha aggiunto Magrini, che poi ha attaccato il virologo Andrea Crisanti che aveva espresso dubbi sul vaccino: «Tutti i vaccini avranno una approvazione europea e successivamente da parte dell'Aifa. È molto spiacevole» ciò che ha detto Crisanti «non è vero che per il vaccino Covid si siano saltate fasi di studio e non si può gettare discredito su tutto il processo, non ci sono state scorciatoie nè devono esserci. Ma ho visto che in parte si è ravveduto».

