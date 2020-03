LE AZIENDE

VENEZIA Chiudono Fincantieri e molte altre fabbriche del Nordest, sciopero di decine di aziende. Stop da oggi anche per gli aeroporti di Verona e Treviso, rimane aperto solo lo scalo di Venezia, in arrivo la cassa integrazione per i mille addetti di Save. Ma è la punta dell'iceberg: in migliaia di altre imprese sarà necessaria la cig. I sindacati ribadiscono: o si lavora in piena sicurezza o si chiude. E gli imprenditori abbozzano e chiedono chiarezza per evitare rischi di contagio nelle fabbriche grandi o piccole. Dal governo in arrivo un «kit sicurezza»: ai lavoratori degli stabilimenti di tutta Italia saranno fornito gratuitamente già nelle prossime ore tutto quanto è necessario per proteggerli, dalle mascherine ai guanti.

Nel frattempo in Veneto si è registrata una grandissima tensione: scioperi alla Fincantieri (che chiuderà per due settimane per sicurezza), nel Padovano alla Carel e alla Maschio, nel Trevigiano all'Elettrolux e all'Irca, Sole, Modular, Faber, Irinox. In regione secondo la Cgil ci sono state oltre 150 aziende industriali ferme o con consistenti riduzioni dell'attività che hanno già attivato la cassa integrazione ordinaria. Lunedì entrerà in sciopero anche la Fis di Montecchio Maggiore (azienda chimica con 1500 dipendenti) dove ieri sono stati riscontrati 3 casi di coronavirus, con i sindacati che hanno spedito una lettera al prefetto di Vicenza e al sindaco della cittadina in cui si accusava l'azienda di non aver collaborato con i sindacati, di non aver rallentato la produzione e di aver annunciato alcuni licenziamenti unilaterali di persone in periodo di prova. Il gruppo chimico si difende: applicate tutte le misure si sicurezza possibili.

VIDEOCONFERENZA

Un esempio di come al questione sicurezza sia impattante e controversa. Ieri in un incontro in videoconferenza tra la Regione Veneto, gli imprenditori e i sindacati si è ribadita «unità d'intenti sulla tutela della salute». «In questo momento di grande difficoltà il sistema veneto sta dando prova di grande senso di responsabilità - sottolinea l'assessore Donazzan -. Sindacati e imprenditori concordano nel mettere al primo posto la salute di lavoratori e famiglie, che sono parte integrante delle nostre aziende. E sono pronti a condividere nelle prossime ore un protocollo generale di principi, di cui la Regione si farà garante, che ribadisca la centralità che le condizioni di sicurezza devono avere in tutti i settori. Aspettiamo di prendere visione delle indicazioni che il governo sta elaborando per evitare di sovrapporci o di adottare scelte discordanti. La nostra linea è quella di rispettare le indicazioni del governo centrale e della comunità scientifica per collaborare al meglio nella gestione di questa emergenza». «Il momento è difficile e cruciale ha aggiunto Marcato anche perché al valore prioritario della tutela e della salute dei lavoratori va coniugata anche l'esigenza di salvaguardare il potenziale produttivo del nostro sistema che, se ora sta soffrendo per la chiusura delle frontiere, il blocco dell'export e la chiusura generalizzata dai negozi, deve trovarsi pronto a ripartire con dinamismo quando l'emergenza sarà finita».

«Stiamo vivendo un evento drammatico, come in una guerra ha ribadito il presidente di Confidustria Veneto, Enrico Carraro e in guerra le fabbriche non si fermano. Non possiamo fermare la macchina produttiva, me deve essere chiaro che solo le aziende che sono nelle condizioni di garantire sicurezza ai propri lavoratori, o sono in grado di adeguarsi, potranno continuare a produrre. Per questo attendiamo indicazioni chiare per un protocollo nazionale di sicurezza, in modo che da lunedì lavoratori e aziende possano lavorare in condizioni di tutela e con pieno senso di responsabilità verso il Paese».

Sulla stessa linea anche altri imprenditori, anche con diversità degli accenti. «Confcommercio e Confesercenti - secondo la Regione - si sono dette propense ad una generale sospensione delle attività e a garanzie di sanificazione e controllo per quelle di pubblica utilità che non possono fermarsi; Confimi, Confartigianato e Cna preferirebbero mantenere solo le attività strettamente necessarie, ma sempre nel rispetto di condizioni di sicurezza dei lavoratori». In serata la precisazione della Confartigianato regionale di Agostino Bonomo che ha molte filiere al lavoro a pieno ritmo: «Abbiamo affermato che prioritaria è la salute di dipendenti e imprenditori, per chi lavora servono protocolli chiari e semplici da attuare». Ma forse la chiusura è la via più semplice per vederci più chiaro, come fa per una settimana per la Tessitura Monti di Maserada sul Piave. Anche la Maeg rallenta. De Longhi riprenderà martedì dopo aver messo a regime sicurezza virus lo stabilimento trevigiano.

Maurizio Crema

