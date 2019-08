Da «Ebetino di Firenze» a «mai con i grillini» si erano tanto odiati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAIl nemico su cui il Movimento 5 Stelle ha costruito la sua crescita negli anni la sua crescita si è chiamato Matteo Renzi, chiamato da Grillo, con quell'aggressività che è un po' la specialità della casa «ebetino di Firenze». E tale era la forza propulsiva dell'odio grillino da coinvolgere anche i genitori: dal padre di Renzi per l'inchiesta Consip, al padre della super renziana Maria Elena Boschi per la storia di Banca Etruria. E i renziani? Beh, anche loro hanno speso gran parte della loro vita sui social e in tv ad additare...