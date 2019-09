CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da due giorni non faccio altro che pensare a quanto Greta sia infelice per tutte le angherie che le fa la società. È stata veramente coraggiosa ad insultare i grandi della terra. Se lo meritano! Difatti nessuno ha fiatato. Le sofferenze di Greta mi fanno ritornare ai fantastici tempi della mia infanzia e della mia giovinezza. Quando con mio padre, durante la guerra, andavamo a remi in giro per la laguna. Ma, a parte i caccia alleati che mitragliavano i vaporetti, e i grandi zatteroni tedeschi che si divertivano al gioco di cercare di...