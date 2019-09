Da domani controlli sui depositi faro sui prelievi oltre 10mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Movimenti anomali di contante nel mirino. Parte da domani un nuovo faro su chi movimenta, fra prelievi e versamenti sui conti correnti, oltre 10 mila euro in un mese. Operazioni che possonoo essere anticamera di riciclaggio ed evasione. Un nuovo strumento di controllo che entra in funzione proprio mentre si discute di come incentivare gli strumenti di pagamento tracciabili per rafforzare la lotta all'evasione. Un problema, quello delle tasse non pagate, da sempre al centro di ogni programma di governo. E che infatti torna in primo...