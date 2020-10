Da dipendenti a socie sfidando il lockdown: Maura e Giulia riaprono l'Angolo bar di fronte al municipio di Treviso con il nome di Habitat Cafè. L'angolo bar seconda chiamata. Dopo il saluto di Terry e Bepi, sarà il sorriso di Maura e Giulia a dare il buongiorno al cuore amministrativo della città nel nuovo Habitat Cafè di via Municipio. Coraggio, intraprendenza e positività nonostante il periodo animano il sogno di queste due giovani. «Abbiamo deciso di fare il salto e crediamo sia giusto non scoraggiarsi. Il nostro vuole essere un messaggio a tanti giovani». Anni di esperienze in pasticceria e in bar per le due ex colleghe ora socie. «Apriamo in un luogo che ha una sua storia ed è legato a Ca' Sugana. È una bella sfida». Aprire in questo periodo è un atto di coraggio. «Condividiamo la protesta degli esercenti, perché ci sono delle situazioni in cui non è stato bloccato l'aggregamento di persone. Non è giusto penalizzare categorie che si sono attrezzate per far fronte alle esigenze di questo periodo». Dall'aperitivo alla colazione, Giulia ha lavorato anche nel segmento bio e vuole proporre una linea naturale. «Noi apriamo, con entusiasmo e forse in controtendenza. Anche per lanciare un messaggio ai nostri coetanei: non bisogna fermarsi nè arrendersi».

