ROMA Cassa depositi e prestiti vara un nuovo pacchetto di misure per l'emergenza provocata dal Covid-19, tra finanziamenti diretti, indiretti (tramite banche) e rimodulazione di mutui, che si aggiunge ai contributi per 17 miliardi deliberati nei giorni scorsi. Nell'ambito del sostegno al Paese la società di promozione emetterà anche un titolo postale - denominato Buono Italia - da collocare presso i risparmiatori: l'1% della raccolta sarà destinata alle esigenze nate a seguito del virus. A breve, inoltre, accenderà i motori la Fondazione Cdp prevista dal piano industriale ma che, data l'emergenza, verrà rifocalizzata proprio tra le iniziative di sostegno, d'intesa con la Protezione civile. Ancora, Cdp potrebbe essere un canale per distribuire le risorse del decreto Cura Italia in arrivo tra qualche giorno, che prevede la garanzia dello Stato sui finanziamenti delle banche capace di mobiliare liquidità per centinaia di miliardi.

Ieri il cda, oltre ad approvare il bilancio 2019 chiuso con 2,7 miliardi di utile (il dividendo verrà concordato tra Tesoro e Fondazioni azioniste), ha aumentato la potenza di fuoco sull'economia reale. «Il gruppo sta continuando, di concerto con il Mef a sostenere con misure eccezionali le imprese, la pubblica amministrazione e lo sviluppo infrastrutturale», dice l'ad Fabrizio Palermo. Durante il board le nuove iniziative hanno incassato l'endorsement di Antonio De Caro, presidente Anci, e di Michele De Pascale, presidente Upi, entrambi in consiglio per la gestione separata. Anche la politica in modo bipartisan ha apprezzato i progetti messi in campo. Eccoli,

Per 7.200 enti territoriali ci saranno benefici pari a 1,4 miliardi rivenienti dalla rinegoziazione di 135 mila prestiti per 34 miliardi, in quanto Cdp offre un supporto finanziario a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni per far fronte all'emergenza, con la più ampia operazione di rinegoziazione mai realizzata da molti anni. Gli 1,4 miliardi di risorse liberate verranno destinate ad interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica.

Con questa operazione - considerata la straordinarietà della fase che il Paese sta vivendo e l'eccezionalità della misura - Via Goito testimonia la disponibilità a rispondere a un'esigenza avanzata dalle associazioni rappresentative degli enti territoriali, confermando il legame storico con i territori e il suo ruolo di partner chiave della Pubblica amministrazione. L'iniziativa si affianca alla sospensione delle rate dei mutui dei Comuni ricompresi nell'iniziale zona rossa in Lombardia e Veneto.

E' previsto poi un finanziamento-ponte di 2 miliardi, subito disponibili, in attesa del decreto attuativo ex art. 52 del Cura Italia, a supporto dei fabbisogni finanziari delle medie e grandi imprese (indicativamente con fatturato superiore a 50 milioni) per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo già varati. L'erogazione dei fondi potrà avvenire anche in pool con altre istituzioni finanziarie, mediante finanziamenti con una quota di Cdp di importo compreso tra 5 e 50 milioni e durata fino a 18 mesi.

Oltre a questi interventi diretti, Cassa depositi e prestiti erogherà 1,5 miliardi a Unicredit affinché giri la somma ad imprese paralizzate dalla crisi e 250 milioni ad Iccrea che, a sua volta, dovrà finanziare imprese agroalimentari.

Insomma, non vi è dubbio che il ruolo di Cdp negli ultimi anni sia cresciuto enormemente, fino a rappresentare - per quanto le nostre leggi lo consentano - una struttura non lontana dalla KfW tedesca che tanto ha contribuito allo sviluppo della Germania.

