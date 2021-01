LOCKDOWN

ROMA Non solo Italia: il Covid non molla anche nel resto d'Europa. E si cerca di correre ai ripari sperando nel miracolo vaccini. La Gran Bretagna, travolta dalla variante del virus - inglese e sudafricana -, ha adottato il livello massimo di allerta, un sostanziale lockdown, e chiuderà le scuole fino a metà febbraio. Una stretta senza precedenti recenti che riguarderà anche l'Inghilterra, nazione di gran lunga più popolosa del Regno Unito, con oltre 55 milioni di abitanti su 66,5 milioni totali. E anche la Germania è decisa a prolungare il blocco nazionale fino al 31 gennaio.

I britannici stanno andando veloci con le vaccinazioni, visto che hanno iniziato quasi tre settimane prima degli altri europei: hanno già immunizzato oltre un milione di persone. Ma il governo chiede nuovi sacrifici. Boris Johnson si è rivolto direttamente alla nazione per annunciare la stretta ulteriore che era nell'aria da giorni e che prevede un livello di allerta 5: praticamente il terzo lockdown nazionale. Mentre la Scozia, in autonomia, ha già reimposto il confinamento a partire dalla mezzanotte.

Lockdown prolungato fino al 31 gennaio in Germania, con la chiusura di scuole, bar, ristoranti e molti negozi. Il governo federale e i 16 Land sono stati d'accordo sul fatto che l'epidemia è ancora troppo aggressiva. E gli stessi medici hanno rilevato che la stretta nazionale adottata il 16 dicembre, al momento, non ha prodotto risultati tangibili. Obbligo di restare a casa esteso anche in Austria, fino al 24 gennaio. In Spagna, la Catalogna chiuderà per 10 giorni, con tutto il Paese che parla già di terza ondata.

