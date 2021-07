Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Più di 26400 risparmiatori veneti risarciti per 192,7 milioni, 150 finiti tra Treviso e Vicenza. Il ministro Federico D'Incà: «Si procede con il giusto ritmo».Il ministro per i rapporti con il Parlamento riferisce in aula i dati forniti da Consap sugli indennizzi a favore dei risparmiatori truffati dalle banche: «A oggi, a fronte di mezzo miliardo autorizzato, sono stati già bonificati 332,5 milioni di euro, di...