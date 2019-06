D-Day, l'anniversario tra la festa e le polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOLONDRA Una cosa è certa: Donald Trump ha un'ammirazione sconfinata per Elisabetta II. E anche in occasione delle celebrazioni per il settantacinquesimo anniversario del D-Day a Portsmouth, dopo due giorni trascorsi a Londra con l'accoglienza più solenne da parte della famiglia reale e le polemiche più inevitabili da parte di una classe politica in piena transizione, il presidente statunitense ha nuovamente definito la sovrana «una grande, grande donna», dopo averle detto che è stato «un grande onore» passare del tempo con lei....