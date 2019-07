Cybersecurity e aziende strategiche dal Cdm più poteri all'esecutivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Piccole ma sostanziali modifiche alla legge del 2012 che riguarda banche, assicurazioni e settori strategici per lo Stato: il governo avrà più tempo per esercitare il Golden power, ossia i poteri speciali per controllare ed eventualmente bloccare operazioni che modifichino gli assetti societari delle aziende di interesse nazionale nei settori della difesa, della sicurezza, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Poi la decisione di procedere con un disegno di legge alla cosiddetta definizione del perimetro...