LA TRAGEDIA

CUNEO Forse sarebbe bastato un cartello per salvare i sogni di cinque ragazzi. Il più piccolo aveva appena undici anni. A borgata Chiotti, in provincia di Cuneo, la metà dei ragazzi che passava l'estate nelle baite appena sopra il municipio di Castelmagno è stata cancellata da un incidente stradale. Cinque ragazzi sono morti, alcuni sono poco più che bambini. Sono precipitati per cento metri oltre la strada sopra il santuario di San Magno. Altri quattro passeggeri del Defender sono rimasti feriti, due sono gravi, hanno tra i 24 e i 17 anni. Elia e Nicolò Martini, 14 e 17 anni sono i figli di Luca e Barbara, i nipoti di Loris, consigliere comunale di Castelmagno. Sono una famiglia di margari, salgono in alpeggio a fine inverno, ridiscendono prima dell'autunno.

LA MADRE

«Non ho parole - continua a ripetere la madre - erano i miei ragazzi... perché?». Singhiozza all'uscita del cimitero di Cuneo, dove ha appena dato l'ultimo saluto ai figli. Abbraccia i tanti amici e parenti che cercano di darle inutilmente conforto. Accanto il papà, le mani tra i capelli e gli occhi gonfi di pianto. «Che disgrazia... è proprio vero che ti accorgi di certe cose solo quando capitano a te». Marco Appendino 24 anni era alla guida del Defender che è uscito di strada in un tornante in discesa. È il figlio dei proprietari di un'azienda ortofrutticola di Savigliano. Da poco era entrato a far parte anche lui dell'azienda di famiglia. Con lui sono morti anche Camilla Bessone, 16 anni e Samuele Gribaudo, 15 anni anche lui veniva qui in estate dove la famiglia ha una seconda casa. La nonna di Camilla parla con un filo di voce. Da ieri mattina è al cimitero di Cuneo, dove è stata ricomposta la salma della nipote, «Perché così - spiega - mi sento vicina a lei ancora per un pò». Accanto a lei le amiche di Camilla, che condividevano la passione per lo sport. «Faceva la cheerlerleader, era una promessa», dice ormai senza più lacrime. Originaria di San Benigno e figlia dell'ex pallavolista Luca Bessone, aveva eredito da lui questa passione. Era una cheerleader che nel 2019 aveva partecipato ai campionati mondiali di Cheerleading e Performance Cheer organizzato dalla International Cheer Union ad Orlando. Samuele Ghibaudo invece giocava nel settore giovanile del Cuneo Volley. Le notizie sono arrivate presto in borgata, quando i vigili del fuoco e il soccorso alpino erano ancora al lavoro per mettere al sicuro i feriti, recuperare le salme. Dei quattro feriti, due ragazze, trasportate al Santa Croce, sono state dimesse intorno alle 13. Gravi, ma non in pericolo di vita, un 24enne, sempre di Savigliano, ricoverato al Cto di Torino in prognosi riservata per un trauma vertebrale e un 17enne in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Di fronte a una tragedia che lascia un vuoto incolmabile ci si interroga sul perché. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il fuoristrada, omologato per sei ma con nove persone a bordo, è uscito di strada in discesa in un tratto difficile, un tornante. L'auto è precipitata sul tornante più in basso, si è spezzata, ha continuato a rotolare mentre i feriti e le vittime sono state sbalzate fuori. Solo sul corpo del conducente è stata disposta l'autopsia. «Erano andati a vedere le stelle», dicono in borgata Chiotti.

IL GRUPPO

Martedì pomeriggio tutto il gruppo era in piazza, avevano tirato due calci a un pallone. «Non era la prima volta che andavano su i ragazzi, non facevano nulla di male, solo due chiacchiere e una serata a guardar le stelle». Le salme sono state portate tutte nelle camere mortuarie del cimitero di Cuneo. «Ho appreso al mattino la notizia e sono dispiaciutissimo - dice il sindaco di Castelmagno Alberto Bianco - Le strade sono il grande problema della montagna, sono strade spesso complicate, strade comunali per cui i comuni come il mio, di poco più di 50 abitanti, non hanno i fondi per la gestione. Abbiamo trenta chilometri di strade e i soldi per gestirne a dovere due». La strada su cui è successo l'incidente è considerata una delle venti salite più dure d'Italia. «Due macchine appaiate non ci passano se non con manovre pericolose, sono larghe due metri», prosegue il sindaco. «Bastava un cartello che segnalasse la curva, forse non sarebbe successo». Il sindaco conosce personalmente alcune delle vittime, Elia e Nicolò che passavano a Castelmagno tre o quattro mesi l'anno, il tempo in cui i pascoli stanno in alpeggio. «Sono senza parole».

Giacomo Nicola

