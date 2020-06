IL FOCUS

Maggiori risorse per il tax credit di film e fiction, sostegno alle aziende che producono cultura ma anche incentivi perché il pubblico torni a consumare cultura. Fino ad una riforma organica per lo spettacolo che passi per l'adeguamento tecnologico di sale cinema e teatri ma anche in misure per detrazioni dai consumi culturali. Appelli che il mondo della cultura e dello spettacolo ha rivolto al premier Giuseppe Conte, ieri, in occasione degli Stati generali dell'Economia, cui ha presenziato anche il ministro Dario Franceschini. Tutti d'accordo nel riconoscere l'impegno del Mibact in questa fase di emergenza, soprattutto con l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito da parte delle aziende del settore. «Ma non basta». Per Fedelculture «servono misure di sostegno al settore che rappresenta una fetta importante dell'economia del Paese, circa l'1,6% del Pil e oltre 800mila occupati - hanno sottolineato il presidente Andrea Cancellato e il direttore Umberto Croppi - Ma servono anche misure innovative, di incentivo al consumo di cultura soprattutto da parte dei più giovani».

I RISCHI

Da Giancarlo Leone, presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi, è arrivata la richiesta di un «adeguamento delle risorse per un tax credit maggiorato per consentire la ripresa delle produzione di serie tv e film che in caso contrario rischiano il blocco». L'Agis, l'associazione generale italiana dello spettacolo, col suo presidente Carlo Fontana, ha fatto leva su «una profonda e organica riforma accompagnata da adeguate risorse», proponendo un pacchetto di misure ad hoc. E l'Associazione italiana editori, guidata da Ricardo Franco Levi, ha fatto appello al sostegno alla filiera editoriale e al rilancio della lettura nel paese.

Laura Larcan

