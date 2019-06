Csm, affondo del Colle: «Quadro sconcertante ma ora si volta pagina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MONITOROMA «Un quadro sconcertante e inaccettabile». Non nasconde la forte preoccupazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri ha deciso di dare un segnale chiaro e di sostenere, con la sua presenza al plenum straordinario, il Consiglio superiore della magistratura in carica, puntellandolo dopo la bufera che lo ha travolto. «Da oggi si volta pagina nella vita del Csm», dice Mattarella.È il primo intervento ufficiale del capo dello Stato, dopo la discovery dell'inchiesta di Perugia che, aperta per un'ipotesi di...