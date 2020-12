LA SITUAZIONE

VENEZIA A marzo in Veneto il tasso di mortalità era superiore del 32% a quello dello stesso mese del 2019, mentre a novembre il corrispondente aumento tendenziale si è attestato sull'1%, malgrado l'incidenza dei decessi per sinistri sulla strada o infortuni sul lavoro che durante il lockdown si erano praticamente azzerati. Ma in questo finale d'autunno viene individuato un terzo dei positivi che, a parità di tamponi, sarebbero stati trovati in quell'inizio di primavera. Eppure gli ospedali contano ora circa 600 degenti in più di allora. Dunque adesso si muore percentualmente (e ci si infetta relativamente) di meno, verosimilmente grazie alla migliore efficacia delle terapie e al maggiore utilizzo dei dispositivi, ma in termini assoluti ci sono più malati: perché? «In questa fase di convivenza con il virus, siamo sostanzialmente liberi di muoverci e quindi ci sono tante persone in giro che rischiano di contagiarsi, perciò il tema del distanziamento sociale è strategico: in questo momento siamo sul pianoro dei ricoveri, ma se non evitiamo gli assembramenti, facciamo ripartire l'indice di trasmissione e finiamo in fascia arancione, visto che l'Rt è il parametro che pesa di più fra i 21 del monitoraggio», avverte il governatore Luca Zaia, in una giornata che contabilizza 2.060 nuovi casi, 86 vittime, 2.661 pazienti in area non critica e altri 333 in Terapia intensiva.

IL PICCO

Conferma l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin: «Da cinque giorni a questa parte, il numero dei ricoveri complessivi è stabile, per cui riteniamo di aver raggiunto il picco. Adesso possono succedere due cose: o l'Rt cala come nel resto d'Italia, che però è formata soprattutto da regioni arancioni e rosse con restrizioni maggiori delle nostre, oppure resta sopra l'1 (attualmente è a 1,23, ndr.) e magari cresce ancora, cosa che finora abbiamo cercato di evitare con le ordinanze di questo mese in giallo». Ma i provvedimenti scadranno venerdì, giorno in cui la cabina di regìa pronuncerà il prossimo verdetto. «Un Rt di 1,2 sarebbe stato virtuoso due settimane fa evidenzia Zaia mentre oggi è tra i più alti a livello nazionale. Oltretutto, se ci mettiamo poco impegno, quel valore si alza. E se non mettiamo mano al tema degli assembramenti, veicoliamo allegramente il virus. Per questo auspico che il nuovo dpcm, che sostituirà quello in scadenza il 3 dicembre, pianti alcuni pilastri appunto sugli assembramenti e sugli spostamenti, da cui far poi discendere le misure. Prima si fissano i princìpi fondanti e poi si dice chi può riaprire e chi no. Altrimenti è difficile spiegare perché il teatro è chiuso, mentre lo struscio è consentito, o perché l'impianto da sci deve restare fermo, mentre la piazza può riempirsi per l'happy hour».

LA CAMPAGNA

Secondo i riscontri della Regione, inizialmente le prescrizioni (come ad esempio quelle sulle passeggiate, da fare nelle aree periferiche anziché nei centri storici) sono state sostanzialmente osservate in Veneto. «Ma poi c'è stato un calo di attenzione constata Zaia com'è evidente anche dalle immagini di quest'ultimo fine settimana. Del resto, se pensiamo di gestire questa partita a colpi di decreti e ordinanze fino aprile, arriveremo allo sfinimento. Ormai siamo all'assuefazione, ma rischiamo anche una reazione uguale e contraria, quella della ribellione a continue restrizioni. Per questo torno a dire che va rinsaldato un patto forte con i cittadini, attraverso una campagna di coinvolgimento». Un'azione di comunicazione, dunque, promossa dalle istituzioni. «A marzo ricorda il governatore eravamo tutti a cantare sui balconi, e avevamo tutti paura di morire. Ora invece il Covid rischia di essere percepito come un problema dell'ospedale o del vicino di casa, ma non come proprio. Perciò dobbiamo ripristinare i collegamenti con i cittadini e lo devono fare le istituzioni. Non possiamo lasciare ad altri, per esempio ai negazionisti, una comunicazione che non sia coerente con quello che sta accadendo».

Angela Pederiva

