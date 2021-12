BERLINO La stretta decisa in Germania, con drastiche restrizioni per i non vaccinati, sta dando i suoi frutti: calano i contagi e i decessi, ma ora si teme l'ondata Omicron e si spinge l'acceleratore sui vaccini. Stessa musica in Austria dove ieri, anche se i dati vanno presi con le molle a causa delle festività natalizie, i nuovi contagiati sono stati appena 1.700 (contro i 15.000 di un mese fa) e la media dei casi settimanali è scesa a 172 su 100.000 abitanti. In entrambi i paesi i non vaccinati sono stati esclusi praticamente da tutte le attività sociali. È stata applicata in modo drastico la regola del 2G geimpft e genesen, vaccinati e guariti: senza il certificato 2G precluso l'accesso a eventi culturali, teatri, concerti, cinema, discoteche, negozi, ristoranti, palestre. In alcuni casi vale la regola 2G+: in aggiunta, anche un tampone negativo. Restrizioni anche per i contatti privati. Ieri, secondo il Robert Koch Institut (Rki), il numero dei contagi in Germania era sceso a 10.100 e l'incidenza settimanale ogni 100.000 persone a 220,7 contro 242,9 il giorno prima e 315,4 un mese prima. I decessi sono stati 88 (180 la settimana prima). Dati in controtendenza rispetto alle settimane in cui la curva era in continua salita, con oltre 500 morti al giorno. Le misure adottate danno i primi risultati ma l'allarme resta e il ministro della salute Karl Lauterbach ha messo in guardia contro l'ondata Omicron appellandosi alla massima prudenza. La curva dei contagi salirà molto con Omicron: «Fate attenzione durante le feste, anche chi è vaccinato faccia il tampone», dice. Intanto continua la campagna di vaccinazione: prossimo obiettivo l'80%. (F.B)

