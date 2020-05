LA RICERCA

MESTRE «Agire subito per costruire il futuro è il commento del presidente degli industriali veneti Enrico Carraro sugli ultimi dati Istat circa il calo del Pil e della fiducia delle imprese -: non c'è altra strategia per risollevare l'Italia dalla crisi economica in cui è caduta. I dati di questi ultimi giorni definiscono uno scenario implacabile sia sul fronte contingente dei consumi, del peggiore calo del Pil italiano dal '95 ad oggi (-5,3% nel primo trimestre 2020 rispetto al trimestre precedente), sia su quello, forse ancora più indicativo, della fiducia di imprese e cittadini».

Queste dinamiche riguardano anche il Nordest, come evidenziano le elaborazioni fatte da Fondazione Nord Est per il nostro territorio. «Questi dati - evidenzia Carraro - impongono di attivare immediatamente concrete leve di sviluppo, non solo a livello finanziario ma soprattutto interventi strutturali che abbiano come obiettivo una ripresa di medio termine; la mera sopravvivenza attraverso aiuti e sussidi, è sicuramente necessaria ma non sufficiente. Solo mettendo in atto politiche industriali di lungo respiro si può arginare il circolo vizioso che la perdita di fiducia innesca e che porta a rallentare gli investimenti e a frenare i consumi a favore dei risparmi di imprese e famiglie».

Il 28 maggio sono stati pubblicati i dati relativi all'indagine sulla fiducia dei consumatori dell'ISTAT. Fondazione Nord Est ha confrontato i valori dei saldi per l'Italia con quelli relativi al Nordest per i principali indicatori.

I DATI DEL NORDEST

In generale si osserva, per tutti gli indicatori, un calo molto significativo nei primi mesi del 2020 ed in particolare tra marzo e maggio (ad aprile la rilevazione era stata sospesa) e, inoltre, i valori dei saldi per il Nordest sono comparabili e allineati a quelli italiani, ad evidenziare un impatto dell'emergenza diffuso su tutto il territorio nazionale.

Sul fronte della liquidità si osserva un evidente calo a partire dal mese di maggio 2020. Il saldo passa da +1,6 a -36,9; ancora peggiore è il dato italiano di maggio 2020 pari a -42,4. Bassi anche i giudizi sul livello della produzione. Il saldo per il Nordest passa da -12,1 a -55,3 da gennaio a maggio. Rispetto al futuro peggiorano anche le attese, per il nordest il saldo passa da +12 a -16,8 in un solo mese tra febbraio e marzo. Tra febbraio e marzo c'è un forte deterioramento delle attese sulla situazione generale dell'economia, dato forse più significativo tra questa batteria di indicatori. Per il Nordest il saldo passa da -11 a -65,6. I valori del Nordest sono allineati a quelli italiani. A maggio il saldo per l'Italia è -72,4.

Dato negativo anche per le attese sull'occupazione: per il Nord-est il saldo passa da 5,7 a -15,6. Per gli ordini delle imprese manifatturiere del Nordest il saldo passa da -10,6 di febbraio 2020 a 59,3 a maggio 2020.

