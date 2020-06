LA TRAGEDIA

dal nostro inviato

ALBIZZATE (VARESE) Oltre settanta metri di cornicione di cemento, tegole e mattoni si sono staccati di colpo da tetto del capannone, schiantandosi al suolo. E proprio in quel momento, a metà del marciapiede, passava Fouzia Taoufiq, madre di 38 anni, con i suoi tre bambini. Erano usciti dalla loro casa di Albizzate, vicino a Varese, per andare a fare la spesa. Solo uno è riuscito a sopravvivere: Adam, nove anni, è spuntato dalla polvere con quale lieve ferita. «Piangeva e voleva la mamma, io ho cercato di calmarlo e l'ho portato nel supermercato», racconta una commessa del Crai. Ma Fouzia è morta, così come Yakote di appena un anno e la sorella Suleiman di cinque. Hanno cercato di rianimarla, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Gallarate, ma non ce l'ha fatta.

CREPE SOSPETTE

«Nelle prossime ore aprirò un fascicolo per omicidio e disastro colposo, al momento a carico di ignoti. Aspetto mi arrivino le prime carte», dice la pm Nadia Calcaterra che si occupa delle indagini con i carabinieri. Vengono ascoltati i testimoni, chi ha assistito alla tragedia e chi era all'interno dei negozi nel capannone e in quello di fronte. Nessuno ha notato cedimenti sospetti o calcinacci caduti, qualcuno però «ha segnalato la presenza di crepe nella struttura», rileva il magistrato. Il cornicione crollato percorreva per tutta la lunghezza l'ex fabbricato industriale, l'inchiesta dovrà chiarire le cause del cedimento strutturale, da quanto fossero comparse quelle crepe e se qualcuno abbia segnalato la criticità. Il disastro è avvenuto alle cinque e mezza del pomeriggio, in una via che sbuca sui campi. Fouzia, di origine marocchina da più di dieci anni in Italia, spingeva il passeggino con il piccolo Yakote, Suleima e Adam pedalavano sulle loro biciclette. Il bimbo più grande si sposta sull'altro lato della strada ed è questo scarto improvviso a salvargli la vita. Chi era lì racconta di aver sentito «prima un boato, poi il crollo» e Adam in lacrime che chiamava la mamma. «Adesso non riesco a parlare, più tardi», sussurra il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo, coperto di polvere, che ha una attività nello stesso edificio del crollo. Terribile la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori in via Marconi. A piombare sui passanti in strada è stato un lungo cornicione, che ha tirato giù un'ampia porzione lungo il fronte dell'edificio, fino a qualche anno fa occupato da una azienda tessile, la Bellora. «È stato un boato assurdo, come un'esplosione», ricorda ancora sotto schock una dipendente del Crai che si trova proprio di fronte al fabbricato. Ha raggiunto Adam, «ho cercato di calmarlo e l'ho portato nel supermercato finché non è arrivato il papà, che era al lavoro». Ferita anche una donna di 42 anni, che è stata trasportata all'ospedale di Varese per fortuna non in pericolo di vita. L'intera area è stata isolata e l'edificio è stato messo in sicurezza insieme con il fabbricato gemello.

CANI CERCA PERSONA

Sul posto i carabinieri del Reparto operativo di Varese con la squadra rilievi, cui spetteranno le indagini, e una squadra Usar, Urban search and rescue, che con l'aiuto di cani cerca persona hanno scavato nelle macerie per scongiurare la presenza di altre vittime. Nella via, lunga e stretta, si concentrano diverse attività commerciali, tra cui una pizzeria e una lavanderia, il rischio che qualcun altro fosse stato coinvolto era elevato. Per estrarre i corpi di Fouzia e dei suoi due bambini ci sono volute diverse ore.

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

