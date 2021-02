IL BOLLETTINO

VENEZIA Crollano i tassi di contagio a Nordest. Confrontando i dati delle ultime ventiquattr'ore rilevate, emerge che in Veneto è risultato positivo l'1,53% dei tamponi effettuati (701 su 45.735), mentre in Friuli Venezia Giulia il valore ha oscillato fra il 3,85% dei test antigenici (87 su 2.258) e il 4,25% degli esami molecolari (184 su 4.321). La contabilità tenuta a Venezia dall'inizio dell'epidemia segna 3.837.128 tamponi molecolari, 2.792.370 test rapidi e 318.303 contagi, visto che il doppio bollettino di ieri ne indica 873 nella giornata. Le statistiche aggiornate a Trieste contano 70.515 infezioni in totale. I decessi complessivi sono 9.392 in Veneto (+51) e 2.605 in Friuli Venezia Giulia (+10).

NEGLI OSPEDALI

Osservando i tassi di occupazione dei posti-letto analizzati da Agenas, gli ospedali veneti sono per il quarto giorno di fila al 19% in area non critica (1.574 ricoverati, di cui 1.088 positivi) e per il terzo al 15% in Terapia intensiva (168, dei quali 138 ancora infetti). Nei nosocomi friulgiuliani, la pressione sale dal 36% al 38% per quanto riguarda i pazienti intubati (66), ma scende dal 41% al 39% negli altri reparti (501).

