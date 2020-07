IL DIBATTITO

VENEZIA Grandi navi e portualità, tanti nodi al pettine che neppure la calata in laguna di un pezzo di Governo è riuscita a dipanare definitivamente.

Il Coronavirus ha azzerato o quasi il mercato delle crociere, ma la soluzione a medio lungo termine - e ancor più quella definitiva - sono ancora lontane. Il test di sollevamento del Mose è stato anche l'occasione per centrare alcuni aspetti, anche se la strada appare ancora in salita.

«Una settimana prima dell'esplosione dell'emergenza Covid avevamo completato una riunione in cui sostanzialmente avevamo definito una indagine sulle altre alternative per dare seguito al nostro impegno di portare fuori le grandi navi dalla città - ha spiegato il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli - In questi giorni abbiamo ricominciamo a lavorare a quelle ipotesi».

In effetti il Comitatone si sarebbe dovuto riunire il 4 marzo, ma è stato destinato a data da destinarsi a causa dell'emergenza sanitaria. E ad oggi non c'è ancora un'ipotesi a calendario.

Se con il precedente governo era stata fatta una scrematura delle alternative, allontanando Marghera perchè giudicata pericolosa nonostante fosse la soluzione individuata dal Comitatone del 2017, ora non trapela alcuna preferenza.

«A breve troverete approvate le linee guida che prevedono il rispetto delle norme di sicurezza sul Covid19 e anche un paio di norme che consentano ad un numero limitato di navi da crociera di fare crociere punto su punto tra porti italiani» ha proseguito il ministro.

Resta il fatto che ormai molte compagnie hanno preferito dirottare lo scalo delle già centellinate crociere in altri porti, piuttosto che a Venezia, e in questi mesi si gioca la programmazione delle stagioni future, in una prospettiva di ripresa del mercato. Ma le certezze sono poche.

«Un'attività' limitata che consente però di mantenere vivo questo importante settore», ha concluso il ministro sull'argomento.

«Se il Mose è un'occasione di concordia, siamo un po' in ritardo su alcune cose: dateci una mano per accelerare la questione delle Grandi navi in laguna» l'ha incalzata il sindaco Luigi Brugnaro, insistendo per avere notizie sul protocollo fanghi per scavare i canali, la cui firma era stata annunciata in febbraio come certezza e che non è ancora avvenuta.

Un provvedimento importante e atteso perchè disciplina le modalità di trattamento dei sedimenti che risultano quando i canali - che tendono a interrarsi - vengono riportati alla profondità necessaria per essere correttamente navigabili. Tenendo conto che il fenomeno dell'erosione richiede sovente l'impiego di questi sedimenti per opere di difesa e di ripascimento delle barene.

«Il decreto è pronto - ha replicato il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli - è nel decreto legge Semplificazioni, e vi entrerà, in accordo con il ministro Costa, una norma che definirà il profilo attuale e futuro della gestione quindi siamo pronti e a settimane entrerà in vigore».

IL PORTO

Il Ministro ha anche incontrato il presidente di autorità portuale Pino Musolino, dopo la bufera che ha travolto l'ente con la mancata approvazione del bilancio consuntivo a causa delle opposizioni dei rappresentanti in consiglio di amministrazione di Comune e Regione. Con il rischio di un commissariamento. Solo il giorno prima, in una riunione di Assoporti, aveva espresso la propria vicinanza particolare ai presidenti dei porti di Trieste, Venezia e Genova.

«Stiamo concludendo la verifica degli atti - ha sostenuto De Micheli - tendenzialmente le mie decisioni le prendo sui fatti e vorrei continuare così» ha detto. «Nel giro di una settimana incontrerò il presidente del Porto e sarà presa una decisione». Dunque la fase di raccolta degli elementi è stata completata e si tratta ora di capire quale sarà la scelta del ministero delle infrastrutture.

Il problema - sollevato soprattutto da chi difende l'operato del presidente Musolino a spada tratta - è quello di salvaguardare l'operatività dello scalo veneziano e il lavoro delle maestranze, che potrebbero rischiare di essere escluse dagli ammortizzatori sociali in un momento particolarmente delicato.

Raffaella Vittadello

