Crisi solo congelata La Lega: «Rimpasto» Nuova lite con Conte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Nelle ultime 24 ora la crisi di governo è stata congelata. La rottura dell'alleanza giallo-verde non è scomparsa dall'orizzonte. Anzi. Ma l'equilibrio resta precario tanto che la Lega ha spostato il suo mirino soprattutto sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, per ora lascia perdere la tentazione dello strappo sebbene ieri la rottura fosse davvero a un passo. Preferendo, forse, capitalizzare al massimo gli avvenimenti di queste settimane alzando la voce. Forse per questo il...