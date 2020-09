ROMA Dai proclami di voler costruire la più grande compagnia aerea d'Europa, con oltre 10 mila posti di lavoro, alla cassa integrazione strappata con le unghie e coi denti dai sindacati per dare almeno un paracadute ai 1.453 dipendenti destinati alla procedura di licenziamento collettivo. Il destino di Air Italy si è compiuto in appena due anni. E senza lieto fine. I sogni di gloria del 2018, quando la Qatar Airways, raccogliendo le ceneri dell'ex Meridiana, acquisì il 49% delle quote societarie (il 51% è rimasto in mano ad Alisarda) si sono trasformati presto in incubo. I fantasmi della disoccupazione prendono corpo a febbraio di quest'anno, quando i soci Air Italy approvano la messa in liquidazione in bonis della compagnia e l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 1.453 dipendenti. Il lockdown e il successivo Decreto Cura Italia congelano le procedure per 60 giorni. Ieri la svolta: dopo un braccio di ferro andato avanti per settimane, arriva l'accordo. Air Italy cede alle richieste dei sindacati e con la benedizione dei ministeri Lavoro, Trasporti e Sviluppo economico, insieme con le Regioni Sardegna e Lombardia, le parti sottoscrivono l'intesa che garantisce ai lavoratori 10 mesi di Cig, l'anticipo da parte dell'azienda della tredicesima, della quattordicesima e del Tfr maturato.

