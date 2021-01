IL TESTIMONIAL

PADOVA «Mi sono messo la camicia comoda apposta...». Alle 12.05 il professor Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, si siede sulla sedia, si rimbocca la manica e porge il suo braccio alla dottoressa in piedi accanto a lui. La scena viene trasmessa in diretta Facebook e lo scienziato non sembra esserne troppo entusiasta: «Per carattere avrei preferito una cerimonia più sobria, ma mi rendo conto che il momento richiede delle parole».

Andrea Crisanti è uno dei 500 dipendenti vaccinati ieri con una maratona di 12 ore al piano rialzato del Policlinico di via Giustiniani. I riflettori sono puntati su di lui perché parliamo di uno degli esperti più in vista in questi ultimi dieci mesi, prima alleato di Luca Zaia e poi protagonista di una feroce polemica con il governatore sulla paternità del modello Vo'. Ma l'attenzione attorno alla vaccinazione del professore è anche una conseguenza del vespaio provocato a metà novembre dalle parole da lui pronunciate a Milano al festival della divulgazione scientifica di Focus: «Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio. Perché vorrei essere sicuro che questo vaccino sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ne ho diritto come cittadino e non sono disposto ad accettare scorciatoie».

Ora, scelto come testimonial della giornata dall'Azienda ospedaliera di Padova, Crisanti coglie l'occasione per chiarire quelle parole e la successiva posizione: «Non sono mai stato contrario ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C'è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati. Quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. I vaccini sono sicuri. Questo è quello della Pfizer, poi c'è il vaccino Moderna che è simile ma non ha bisogno della catena dell'ultrafreddo e quindi dal punto di vista logistico è meno difficile. Seguiranno altri vaccini come quello di Astrazeneca». E aggiunge: «Ci troviamo di fronte ad un vaccino sicuro. Magari qualcuno avrà un po' di febbre, di dolore al braccio o una reazione allergica. Ma dico che si può stare tranquilli. È un momento molto importante, questo è l'unico modo di bloccare la trasmissione. Nel nostro personale c'è stata alta adesione, mi auguro che sia da esempio».

Poi, subito dopo l'iniezione: «Preciso che non ho sentito niente». Per allietare il momento l'Azienda ospedaliera propone anche una musichetta di sottofondo. Crisanti si riveste, la maratona dei vaccini continua fino a sera.

Gabriele Pipia

