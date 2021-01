IL CASO

VENEZIA Andrea Crisanti promuove i test rapidi in Sardegna. In qualità di consulente della Regione Sardegna, il direttore dell'unità di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova collabora infatti all'operazione Sardi e sicuri, che lunedì e martedì prossimi coinvolgerà Tortolì e altri 22 Comuni dell'Ogliastra. Nella prima fase della campagna, erano state controllate 26.936 persone, di cui 132 (lo 0,5%) erano risultate positive. In questa occasione saranno impiegati tamponi antigenici immunofluorescenti, che garantiscono il risultato entro 24 ore attraverso l'analisi con un apposito macchinario, su tutti i soggetti negativi al primo screening.

LA REAZIONE

Tanto basta per accendere la polemica in Veneto. Tuona infatti Alberto Villanova, capogruppo regionale di Zaia Presidente: «Il professor Crisanti ha contestato pesantemente l'uso dei tamponi rapidi della nostra regione, arrivando a evocare una loro certa responsabilità nella diffusione del contagio. Affermazioni molto gravi. Il tempo di ricevere un incarico di collaborazione in Sardegna nella gestione dell'emergenza ed ecco che i contestatissimi tamponi rapidi vengono usati a mani basse dallo stesso professore». (a.pe.)

