VENEZIA L'accusa del virologo Andrea Crisanti è pesantissima: il picco dell'epidemia - che ha causato anche numerosi decessi nelle case di riposo del Veneto - alla fine del 2020 sarebbe stato favorito anche dalla scelta della Regione di utilizzare i test rapidi antigenici anziché i tamponi molecolari. Sarcastica ieri la replica del governatore Luca Zaia: «Sono scelte tecniche di professionisti noti, può mai essere che solo uno capisca e tutti altri non capiscano un c...?». Le accuse del professor Crisanti sono state lanciate nella diretta via Zoom e Facebook organizzata mercoledì sera dal Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica al quale hanno partecipato i firmatari di due distinti esposti alle Procure del Veneto, uno dello stesso Covesap, l'altro firmato dall'ex parlamentare Laura Puppato e altri nove cittadini. Crisanti ha anticipato le risultanze di uno studio che ha coinvolto 1.441 persone di cui 1.157 provenienti dal Pronto soccorso e 284 dalle Malattie infettive e alle quali, nell'arco di un'ora, è stato fatto sia il test rapido antigenico che il tampone molecolare: «19 pazienti erano positivi al molecolare e negativi al rapido». Quanto ai decessi nelle case di riposo, Crisanti ha detto che dovrebbe indagare la magistratura: «I test antigenici non erano lo strumento adatto per intercettare e filtrare il personale sanitario e delle Rsa. Se una persona positiva fosse entrata in una Rsa, avrebbe fatto una strage». E i tamponi di terza generazione? «Non colgono le varianti, a mio avviso sono da buttare». «Non ho commenti da fare - ha detto il governatore Luca Zaia - sono scelte tecniche di professionisti noti. Potrà mai essere che tutti non capiscano nulla e c'è solo uno che capisce?». (al.va.)

