IL CASO

CAGLIARI Primo contatto per uno screening di massa con i test rapidi. Così il professore Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova, diventa consulente della Regione Sardegna. Proprio nell'operazione che prevede l'utilizzo di tamponi antigenici, strumenti già al centro della polemica a distanza in Veneto tra il virologo e il collega Roberto Rigoli, direttore del laboratorio di Microbiologia di Treviso e coordinatore veneto del settore. Il primo sostenitore dei test molecolari, il secondo invece che ha messo a punto l'operazione su larga scala per l'applicazione di un sistema diagnostico rapido, forse meno preciso ma in grado di accelerare i tempi di accertamento delle positività.

L'OPERAZIONE

La logistica, i punti di somministrazione dei test rapidi antigenici orofaringei (1,1 milioni già acquistati dalla sanità sarda con l'opzione di un altro milione), i tempi, il personale preposto per avviare e portare a termine entro le prime tre settimane di gennaio la campagna di screening di massa in Sardegna annunciata sabato scorso dal presidente della Regione Christian Solinas. Questo l'oggetto del confronto in videoconferenza tra il commissario straordinario dell'Azienda territoriale sarda, Massimo Temussi, e il virologo Andrea Crisanti, presente anche l'assessore della Sanità Mario Nieddu. Primo vertice ufficiale con il professore dell'università di Padova che da pochi giorni collabora con la Regione per mettere a punto il programma (ambizioso, anche alla luce delle resse e le polemiche di qualche mese fa) che punta a rendere la Sardegna Covid-free entro la prossima estate.

Il piano dovrebbe già partire tra Natale e Capodanno in alcuni Comuni del centro Sardegna particolarmente colpiti dalla pandemia - in questi giorni l'isola registra meno pressione sugli ospedali anche se le terapie intensive rimangono sopra la soglia critica dei ricoveri - e l'obiettivo è quello di concludere le operazioni di screening entro il 20 gennaio, prima comunque dell'inizio della campagna vaccinale anti-Covid. Ogni cittadino ripeterà il test almeno due volte a distanza di una settimana o dieci giorni. Chi risulterà positivo si sottoporrà poi al tampone molecolare. Gli asintomatici o con pochi sintomi dovranno essere ospitati in strutture ad hoc (come i Covid hotel) per evitare che possano contagiare i familiari.

