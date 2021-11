Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CRIMINALITÀVIGONZA (PADOVA) Ladri in fuga inseguiti dai carabinieri, che vengono speronati. No, non è un set cinematografico. Siamo in pieno pomeriggio a Pionca di Vigonza, alle porte di Padova. I malviventi stavano per mettere a segno l'ennesimo furto, ma non hanno fatto i conti con gli occhi vigili dei residenti 007, che li hanno visti e segnalati al 112. Autentiche scene da film quelle che alcuni cittadini e passanti hanno visto scorrere...